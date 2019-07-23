Afganistan'dan Trump'ın açıklamalarına tepki

Afganistan Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD Başkanı Donald Trump'ın, ‘Afganistan'daki savaşı bitirebileceği ama 10 milyon kişinin ölmesini istemediği' yönündeki söylemlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Afganistan'ın köklü bir kültüre sahip, birçok krizi başarı ile atlatmış bir ülke olduğu vurgulanarak, “Afgan halkı yabancı güçlerin bu inancı yok etmesine izin vermedi ve vermeyecek. Dünya ülkeleriyle özelikle de ABD ile olan ortak çalışmalarımız ve işbirliklerimiz karşılıklı saygı temeline oturtulmuştur. Afgan hükümeti ABD'nin Afganistan'daki barışı sağlamak için harcadığı çabaya destek verirken, aynı zamanda yabancı ülkelerin başkanlarının Afgan liderlerinin varlığını yok sayarak Afgan halkının kaderini belirleyemeyeceğinin altını çizmektedir” denildi.

Afganistan'ın politik arenada varlığının devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, ABD Başkanı'na yaptığı açıklamalara açıklık getirmesi yönünde çağrıda bulunuldu.