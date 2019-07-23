İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afganistan'dan Trump'ın açıklamalarına tepki

Afganistan'dan Trump'ın açıklamalarına tepki
Afganistan'dan Trump'ın açıklamalarına tepki

Afganistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeyi hedef alan sözleri eleştirilerek, Trump’a sözlerine açıklık getirmesi için çağrıda bulunuldu.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD Başkanı Donald Trump'ın, ‘Afganistan'daki savaşı bitirebileceği ama 10 milyon kişinin ölmesini istemediği' yönündeki söylemlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Afganistan'ın köklü bir kültüre sahip, birçok krizi başarı ile atlatmış bir ülke olduğu vurgulanarak, “Afgan halkı yabancı güçlerin bu inancı yok etmesine izin vermedi ve vermeyecek. Dünya ülkeleriyle özelikle de ABD ile olan ortak çalışmalarımız ve işbirliklerimiz karşılıklı saygı temeline oturtulmuştur. Afgan hükümeti ABD'nin Afganistan'daki barışı sağlamak için harcadığı çabaya destek verirken, aynı zamanda yabancı ülkelerin başkanlarının Afgan liderlerinin varlığını yok sayarak Afgan halkının kaderini belirleyemeyeceğinin altını çizmektedir” denildi. 

Afganistan'ın politik arenada varlığının devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, ABD Başkanı'na yaptığı açıklamalara açıklık getirmesi yönünde çağrıda bulunuldu.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.