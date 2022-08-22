İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Afganistan'ı sel vurdu: 20 ölü, 35 yaralı

Afganistan'ı sel vurdu: 20 ölü, 35 yaralı
Afganistan'ı sel vurdu: 20 ölü, 35 yaralı

Afganistan'ın Logar eyaletinde meydana gelen sel felaketinde en az 20 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

Afganistan'ı sel vurdu: 20 ölü, 35 yaralı - Tıkla İzle

Afganistan'ın Logar eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde binlerce ev kullanılamaz hale gelirken, tarım arazileri de zarar gördü. Afganistan Ulusal Afet Yönetim Otoritesi (ANDMA) Sözcüsü Mohammad Nassim Haqqani tarafından yapılan açıklamada, "Logar eyaletinde meydana gelen sel felaketinde son 48 saatte 20 kişi öldü, 35 kişi yaralandı" ifadeleri kullanıldı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Özellikle İslam ülkeleri ve insani yardım kuruluşlarının bulunduğu uluslararası örgütlere acilen kurbanlara yardım etmeleri için sesleniyoruz" dedi. Resmi olmayan verilere göre ise can kaybı ve yaralı sayının daha fazla olduğu düşünülüyor. Afganistan'ın Nagarpakar kentinde 15 Ağustos'ta meydana gelen selde 8 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.