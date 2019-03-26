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Afganların yaşadığı evde tüp patladı: 2 yaralı

Afganların yaşadığı evde tüp patladı: 2 yaralı
Afganların yaşadığı evde tüp patladı: 2 yaralı

Erzurum’da Afganların yaşadığı evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Yakutiye ilçesine bağlı Rabia Ana Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Afganistanlı çift mutfakta yemek yaptığı sırada mutfak tüpünün gaz kaçırması sonrasında eve gaz yayıldı. Bu sırada ocağın yakılması sırasında parlama ve patlama meydana geldiği bildirildi. O sırada mutfakta bulunan Afganistan uyruklu A.K ve Z.A yaralandı. 

Evden gelen patlama sesi sonrasında vatandaşlar durumu Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Yaralanan A.K ve Z.A 112 ekipleri tarafından ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.  

Sefa Tetik - Özge Bozo
 

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