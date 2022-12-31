Afganlı göçmenleri rehin alan 4 kişi yakalandı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul'a geçmek için Van'a gelen Afganlı göçmenlerin, çeteler tarafından rehin alınarak işkenceye maruz bırakıldığına yönelik alınan ihbar üzerine Van İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından geçtiğimiz hafta başlatılan titiz, teknik ve fiziki takip sonucu 4 çete üyesinin adresleri tespit edilerek, düzenlenen operasyonda çete üyeleri yakalanıp adli makamlarca tutuklandı.

Zorla alıkonan 5 Afganistan uyruklu şahıs kurtarılmış, ihbara konu olan ve işkenceye maruz kalan kayıp çocuk B.G.M'nin yer tespiti yaptırılıp çocuğun bulunduğu yerden aldırılması sağlanarak, 29 Aralık 2022 tarihinde Van iline getirilmiştir.

B.G.M.nin ailesi tarafından 156 internet ihbar hattına yapılan teşekkür mesajında “Van İl Jandarma Komutanlığı JASAT timi tarafından; yapmış olduğumuz ihbar hemen değerlendirilerek kardeşim kurtarıldı, bize büyük bir mutluluk yaşattılar. Van Jandarmaya, JASAT'a ve Türk devletine sonsuz teşekkür ederim” ifadelerine yer verilmiştir. Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından mağdurların can güvenliği, hak ve hürriyetleri üzerinde vahim sonuçlar doğuran, İnsanlık onuruna karşı işlenmiş ulusal ve uluslararası örgütlü suçlarla mücadeleye yönelik faaliyetlere devam edilecektir” denildi.

Ahmet Kavak



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