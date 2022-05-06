Afrika Bölgesel Kalkınma projesinin ilk adımları atıldı. Proje ekibinin başı Duvarsız Üniversite ve Business Cluster Uzmanı Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç ile Avrupa Bölgeler Akademisi Türkiye Temsilcisi Seyfettin Boğazlı ve Etiyopya'nın Jigjiga bölgesindeki yetkili kişiler toplantı yaptı. Toplantıda, Afrika'daki bölgelerin öncelikle maddi yardımlar almaktan çok bölgesel kalkınmayla düzenli gelir elde etmeleri, halkı bilinçlendirme ve bir araya getirerek kümelenme modeliyle tarım, hayvancılık, deniz ürünleri alanında kümelenme başlatılacağını, diğer sektörler için de kalkınma modelleri geliştireceklerini ve önümüzdeki 5 yıllık kalkınma planı yapılacağını görüştüklerini heyetlere belirttiler.

Kalkınma modeli Nuh'un gemisi programını Afrika'da uygulayacak olan proje ekibi, 100 yıl öncesinin imkanlarıyla herkesin kendi başına çalışmaya alıştığını ve birlik olmadığının teknik çalışmadan sonra anlaşıldığını belirterek bu topraklara birlikte hareket etmeyi ve bu verimli arazide öncelikle üreticinin ürettikleriyle refaha kavuşacağını ifade ettiler. Bu proje ayrıca göçü önleyecek, mülteci sorununu çözecek, Afrikalıları topraklarına geri getirecek bir kalkınma projesi olduğunu söylediler.

Ayrıca Duvarsız Üniversite modeliyle zayıf olan yükseköğretim kurumlarını da geliştireceklerini belirten Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç Afrika'daki eksik eğitimi de eğiticiyi de geliştireceklerini kaydetti. Avrupa Bölgeler Akademisi Türkiye temsilcisi Seyfettin Boğazlı ise, Avrupa Birliği ve benzeri fonların bu ülkelerin gelişmesi için kullanmaya çalıştıklarını ve bunun için en doğru çalışma programı yaptıklarını belirtti.