Afrika çöllerini aratmıyordu şimdi üzerinde tekneler tur atıyor

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 64 kilometrekare alana sahip Kılıçkaya Baraj Gölü geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle adeta çöle döndü. Büyükbaş hayvanların otlatıldığı meraya dönüşen baraj, artan yağışlarla yeniden su tuttu. Barajda su yüksekliği üst seviyelere kadar çıktı. Barajda inek sürülerinin yerini tekneler aldı.

“Tatil beldelerini aratmıyor”

12 yıldır belediyeye ait Kılıçkaya Sosyal Tesisleri'nde görev yapan Yusuf Demirci, kuraklığın ortadan kalktığını ve su yüksekliğinin istedikleri seviyeye ulaştığını belirterek, “Ne yazık ki memleketimiz geçen sene bir kuraklık yaşadı. Su seviyesi oldukça düşmüştü ve görmüş olduğunuz bu iskele karadaydı. Rabbim nasip etti, bol yağışlı bir kış ve bahar geçirdik. Şu anda su seviyesi oldukça yüksek ve tam istediğimiz seviyede. İskelemiz suyun üzerinde, deniz bisikletlerimiz ve teknemiz var. Herkesi buraya bekliyoruz. Gelen misafirlere her türlü imkanı sağlayıp tekne turları yapıyoruz. Şu anda Sivas'ın çevresinde böyle bir tesis yok. Şehrimiz tatil beldelerini kesinlikle aratmıyor. Kimsenin Antalya'ya, İstanbul'a, farklı yerlere gitmesine gerek yok, burası çok güzel bir yer. Yanız şunu belirteyim tehlikeli olduğu için gölde yüzmek kesinlikle yasak” şeklinde konuştu.

Volkan Kaplan - Mert Taha Varol

