Afrika dışında maymun çiçeğinden ilk ölüm

Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü'nün “küresel acil durum” olarak ilan ettiği maymun çiçeği virüsünde bir ilk yaşandı. Brezilya'da hayatını kaybeden 41 yaşındaki bir erkek, Afrika kıtası dışında maymun çiçeği nedeniyle ölen ilk kişi oldu.

Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kişinin lenfoma kanseri nedeniyle düşük bağışıklığa sahip olduğu ve diğer hastalıkların da durumunu kötüleştirdiği aktarıldı.

Şu ana kadar yaklaşık bin 66 vakanın tespit edildiğini belirten bakanlık, 513 şüpheli vakanın da incelendiğini duyurdu. Bakanlık verilerine göre, vakaların yüzde 98'inden fazlası erkekler arasında görüldü.

Avrupa'da ilk ölüm

İspanya Sağlık Bakanlığı da 1 kişinin maymun çiçeği nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu haberle birlikte Avrupa'da ilk kez maymun çiçeği bağlantılı ölüm gerçekleşti. Bakanlık tarafından yayınlanan raporda, 3 bin 750 vakadan yüzde 3,2'sinin hastaneye kaldırıldığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin verilere göre, dünyada 21 bin 148 maymun çiçeği vakası tespit edildi.