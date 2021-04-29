Afrika, Ramazan'ın TADD'ına vardı

Uganda, Sudan, Etiyopya, Fildişi Sahili ve Burkina Faso'da Ramazan organizasyonlarını sürüyor. Kendilerini Afrika'nın dostu olarak niteleyen Derneğin Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin, "Bugün yaklaşık 4-8 saatlik bir uçuş ile ulaşabildiğimiz kardeşlerimize destek olmak zorundayız. Biliyorsak, görüyorsak, ulaşabiliyorsak sorumluluğumuz var. Bugün Afrika'nın büyük bir bölümünde kardeşlerimiz temiz suya ulaşmak için saatlerce yol yürüyüp çile çekerken, temel gıda maddelerine ulaşamazken, bizlerin her türlü konfor içinde duyarsız kalması düşünülemez. Günümüzün modern dünyasında sahra altı Afrika'nın hali tüm dünya için utanç tablosu olmaya devam ediyor" dedi.

Tüm dünya ülkeleri içinde en cömert ülke ve milletin Türkiye olduğunu söyleyen Güntekin, ''İnsan ruhuna en iyi gelen şeyin sevgiden sonra karşılıksız vermek olduğunu öğreniyor ve inanıyoruz'' diyerek sözlerini noktaladı.