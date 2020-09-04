Afrika sıcaklarında belgeselleri aratmayan görüntüler

Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Çiftlik köyünde yetiştirilen mandalar Kazova'da meralarda yayılıyor. Asya bölgesinde yetişen bir hayvan türü olan mandalar sığırlardan farklı olarak ter bezi yapısına sahip olması nedeniyle sıcaktan olumsuz etkileniyor. Sabah erken saatlerde yayılmaya çıkan mandalar öğle saatlerinde artan sıcaklardan suya girerek korunuyor. Günün büyük bir kısmını suda serinleyerek geçiren mandalar akşam ahıra dönüş yolunda da suya girmeyi ihmal etmiyor. Yaklaşık 400 mandanın suya koşma anı Afrika'da çekilen belgesel görüntülerini aratmadı. Derin suda süzülen mandaların sadece kafaları dışarıda kalırken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

40 derece sıcakta suda serinliyorlar

Köyde çocuk yaşlarda mandacılığa başlayan Cemal Ergin sıcak havalarda mandaların suya girerek serinlediğini söyledi. Yaklaşık 40 dereceyi bulan sıcaklarda bunalan mandaların kendini suya bıraktığını ifade eden Ergin, “Yayılımdan daha çok mandalar suyu tercih ediyor. Mandaların önüne çıkmaya gerek kalmıyor, kendilerini suya atıyorlar. Bu suyu kendileri dört gözle bekliyorlar. Mandaların canı su. Yayılımdan dönerken de sudan geçerek rahatlıyorlar. Kazova bölgesinde en çok manda bizim köyümüzde var” diye konuştu Mandaları izlemeye gelenlerin, fotoğraf çekenlerin olduğunu ifade eden Ergin, mandaların yaşam alanlarının insanların dikkatini çektiğini sözlerine ekledi.

Nurhan İçmez

