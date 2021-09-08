Afrika'da okuldan uzak kalan öğrenciler eğitimle buluşturuluyor

Geçtiğimiz hafta Liberya'nın Bong County eyaletinde temelleri atılan okul projesi, bölgede 52 köyde yaşayan gençlerin eğitim hayatına yön verirken, Türk bayrağını Afrika'da dalgalandıracak. Projenin, gelecek nesillere Liberya ve Türkiye arasında geleceğin iş, yatırım, kültürel ve daha kapsamlı bir diplomasinin tesisi için yol göstermesi bekleniyor.

Bong Country eyaletinde, 52 köye hizmet vermesi planlanan lise ve kütüphaneden oluşan projenin temeli atıldı.

52 köye hizmet edecek

Liberya Fahri Başkonsolosu Selahattin Yılmaz, “Bugün temelini attığımız projemizi en kısa sürede tamamlayacağız. Bölgede gerçekleştirdiğim ziyaretler sırasında Bong Country eyaletinde tam 52 köye hizmet vermesini planladığımız modern bir lise ile eğitim imkanları kısıtlı olan gençlerimizin eğitimlerine katkıda bulunacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Öte yandan projemiz vesilesiyle Türk bayrağını Liberya'da dalgalandıracağız. Pandemi sebebiyle her iki ülke arasında uzun bir süredir ertelediğimiz ekonomik, sosyal, yatırım sorumluluklarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız bitmedi, devam edecek” dedi.

“Türk bayrağı dalgalandıracak”

Selahattin Yılmaz, projenin detaylarına ilişkin şu bilgileri aktardı: “Dört tarafı açık, baraka altında eğitim gören çocukları gördüğümde yaşadığım üzüntüyü tarif edemem. Bu manzara karşısında 9 derslik ve bir adet kütüphaneden oluşacak modern bir okulun projelendirilmesine başladık. Push For Afrika Derneği'nin (P4A) kurucusu ve fahri başkanlığını üstlendiğim, her biri ülkemizin nadide gönüllü ailelerinden oluşan sosyal sorumluluk sahibi dernek yönetimi, üyelerimiz ve gönüllülerimiz adına kurulacak olan okulun kütüphanesinin yapımını şahsım olarak üstlendim. Burada Türk bayrağımızı dalgalandırma şerefinin ilk kez bizlere nail olacağı için gurur duyuyorum.”

Liberya ve Türkiye bayraklarının dalgalanacağı okul aracılığıyla Liberyalı çocukları şimdiden Türkiye'ye lisans eğitimi için davet eden Selahattin Yılmaz, “Gelecek nesillere Liberya ve Türkiye arasında geleceğin iş, yatırım, kültürel ve daha kapsamlı bir diplomasinin tesisi için elimizden gelen çabayı şahsım ve devletim adına göstermeyi bir borç bilirim” diye sözlerine ekledi.