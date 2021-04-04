Afrika'daki Japonya askeri misyonunda Covid-19 vaka sayısı 4'e yükseldi

Denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Afrika'da bulunan Japon askeri misyonunda görevli 2 personele daha Covid-19 bulaştığı açıklandı. Japonya Savunma Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Somali açıklarındaki sularda görev yapan ve Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de konuşlu Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) birliğinde görevli 2 askerin Covid-19 testinin pozitif sonuç verdiği bildirildi. 20'li ve 40'lı yaşlar arasında olduğu öğrenilen askeri personele dün Covid-19 testi yapıldığı ifade edilirken, virüsten enfekte olduğu doğrulanan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Şahıslarla yakın teması bulunan 2 kişinin tedbir amacıyla karantinaya alındığı açıklandı. Aden Körfezi'nde görev yapan ve SDF gemileri ve devriye uçaklarını içeren askeri misyonda doğrulanan vakaların, birliğin faaliyetlerini aksatmadığı ifade edildi.

2 personele bulaşmıştı

Dün Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada görev için Doğu Afrika ülkesi Cibuti'ye gönderilen Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) personelinden ikisinin korona virüs ile enfekte olduğunun tespit edildiği bildirilmiş, şahıslarla teması bulunan aynı birlikteki 20 kişinin tedbir amacıyla karantinaya alındığı açıklanmıştı. Son gelişme ile birlikte bölgede görevli askeri misyondaki Covid-19 vakalarının toplam sayısı 4'e yükselmiş oldu.

Burak Ersoy

