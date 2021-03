Afrika'daki korona virüs vaka sayısı 3 milyonu aştı

Afrika Birliği'nin üye ülkelerin sağlık durumu takip eden Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Afrika CDC), Afrika ülkelerindeki toplam yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısının 3 milyon 924 bin 755'e ulaştığını açıkladı. Afrika CDC, vakaların büyük bir kısmının Güney Afrika, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildiğini duyurdu. Korona virüsten kaynaklanan can kaybı Afrika Birliği'nde 55 ülkede 104 bin 672'ye yükselirken, 50 bin 366 can kaybı ile Güney Afrika ülkesi en çok can kaybının görüldüğü ülke oldu. Güney Afrika'yı ise Mısır ve Fas takip etti.

Afrika CDC tarafından yapılan açıklamada, “Korona virüs salgını yalnızca bir sağlık durumu değil, ekonomik ve sosyal krizidir” denildi.