Afrikalı albinoların yaşamı İKÜSAG'da

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), sanat sezonunun dördüncü sergisinde, Afrikalı albinoların portrelerinin yer aldığı “Kara Kıtanın Beyaz Çocukları” seçkisine ev sahipliği yapıyor. Ödüllü foto muhabir Bünyamin Aygün'ün Tanzanya'da çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, 12 Şubat Çarşamba günü, saat 15.00'da, İKÜ Ataköy yerleşkesinde gerçekleşecek açılış kokteyli ile sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Daha önce “Sınırdaki İnsanlar” sergisi ile mülteci sorununa dikkat çeken Bünyamin Aygün, “Kara Kıtanın Beyaz Çocukları” adlı seçkisinde ise Afrika topraklarında açıkça lanetlenen, büyü için öldürülen ya da el, ayak, kulak vb. uzuvları kesilerek Vudu (Voodoo) büyücülerine satılan albinoların dramını gözler önüne seriyor.

İnsanlık dışı uygulamalara maruz kalan albinoların sesi olmak için Tanzanya'ya giden Aygün, yaş ortalaması 35 olan, “siyah çiftlerin beyaz çocuklarının” yaşamlarından pek çok ânı, karelerine yansıtmış. Güneşin ölümcül etkisinden de korunmak zorunda olan albinoların yaşam mücadelesine yakından tanıklık eden sanatçının 30 fotoğrafının yer aldığı “Kara Kıtanın Beyaz Çocukları” sergisi, 11 Mart Çarşamba gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Bünyamin Aygün kimdir?

Meslek hayatına, Günaydın ve Hürriyet gazetelerinde muhabirlik yaparak başlayan Bünyamin Aygün, 2003 yılından bu yana Milliyet gazetesinde foto muhabiri olarak görev yapıyor. Milliyet Gazetesi fotoğraf servisi müdürlüğünü de yürüten Aygün, bugüne kadar ABD'nin Irak operasyonu, Filistin intifadası, Suriye iç savaşı, İsrail'in Gazze bombardımanı, Mısır darbesi gibi savaşların yanı sıra birçok toplumsal olay ve afette görev aldı. 2013 yılında haber için gittiği Suriye'de IŞİD tarafından kaçırılarak 40 gün esir alınan deneyimli gazeteci, yaşadıklarını “IŞİD'in elinde 40 gün” adlı anı kitabında topladı. “Işığa Tutunmak”, “Gümüşhane”, “Türkiye'nin Çatıları”, “Kül”, ve “Sessiz Devin Kalesi” gibi toplam 11 kitabı bulunan Aygün'ün, Sedat Simavi Yılın Gazetecisi Ödülü, Abdi İpekçi Gazetecilik Cesaret Ödülü ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından, haber ve haber fotoğrafı dallarında verilen ödüllerde de pek çok birinciliği bulunuyor.

