Afrika'nın doğusunu vuran Freddy Kasırgası'nda can kaybı 500'ü aştı

Freddy Kasırgası'nda can kaybı 500'ü aştı. Afrika'nın doğusunda etkili olan Freddy Kasırgası nedeniyle Malavi'de 438, Mozambik'te 67 ve Madagaskar'da 17 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 522'ye ulaştı. Kasırgadan en çok etkilenen Malavi'de binlerce kişi evsiz kalırken, 345 binden fazla kişi kasırgadan etkilendi. Mozambik'te ise kasırga nedeniyle 50 bin kişi yerinden oldu.

Freddy Kasırgası en uzun süreli fırtına olabilir

Freddy Kasırgası, ilk olarak 21 Şubat'ta Madagaskar'ı, 3 gün sonra Mozambik'i vurmuş, her iki ülkede de binlerce kişi yerinden olmuştu. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yapılan açıklamada, 32 gündür Hint Okyanusu üzerinde olan fırtınanın kayıtlara geçen en uzun süreli fırtına olabileceği ifade edilmişti. Freddy'nin son 32 günde periyodik olarak zayıfladığı göz önüne alındığında kayıtlara geçen en uzun fırtına olarak bilinen 1994 yılında 31 gün süren John Kasırgası'nın rekorunu kırıp kırmadığına dair değerlendirmenin birkaç ay sürmesi bekleniyor.

Biriktirdiği güç ve Hint Okyanusu boyunca kat ettiği 8 bin kilometrelik yol ile şimdiden rekor kırmış durumda olan Freddy, geçtiğimiz Şubat ayı başlarında Avustralya kıyılarında ortaya çıkmış, Mauritius ve La Reunion'u etkisi altına almasının ardından Madagaskar ve ardından Mozambik'i vurmuştu.

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