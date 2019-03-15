Afrin Gazisi Didinmez: 'Benim hakkım tüm Türkiye'ye helal olsun'

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 46.gününde el yapımı patlayacının patlaması sonrası gazi olan Uzman Onbaşı Zeki Didinmez nasıl yaralandığını anlatırken, "Vatan için sol bacağı verdim gerekirse canımı bile seve seve veririm" dedi. Afrin Gazisi Zeki Didinmez, “16 Mart sabahı çok erken saatlerdi. Biz nöbet tutuyorduk. Nöbet tutarken yağmur yağmaya başladı.

Yağmurun yağmasıyla birlikte teçhizatımız ve silahlarımız ıslanmasın diye bunları korunaklı bir yere koyalım dedik. Zaten yaralanmış olduğum yer 15 Mart'ta Kur'an-ı Kerim'i yerden alarak şehit olan arkadaşım ile aynı yerdi. Çantamızı tam içeri koyduğumda bastığım yerde tuzaklama varmış. Çantamda bulunan el bombaları Allah'a çok şükür ki infilak etmedi. Allah bize böyle gaziliği nasip etti. Benim için şerefli bir olay yani” dedi.

“Gazilik çok büyük bir gurur”

16 Mart 2018 tarihinde yaralanmasından bir yılın sonra gaziliğin çok büyük bir gurur olduğunu anladığını ifade eden Zeki Didinmez, “16 Mart 2018 tarihinde EYP patlaması sonrasında sol diz altı bacağımı kaybettim. Bu bir senelik gazilik sürecim gerek bürokrasi anlamında gerek Nevşehir Valimiz İlhami Aktaş gerekse de Nevşehir halkı bana çok sahip çıktı. Herkese buradan çok teşekkür ediyorum. Haklarını bana helal etsinler. Ben tüm Türkiye'ye ve Nevşehir halkına hakkımı helal ediyorum. Gazilik çok büyük bir gurur. Bunu ilk önce anlamıyordum bu gururu ve sevinci ama aradan geçen bir yılın ardından bunu farkına vardım” diye konuştu.

“Yeniden askere gitmek isterim”

Gazi Uzman Onbaşı Zeki Didinmez şu an bile imkan olduğu takdirde seve seve askere gideceğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Şu an arkadaşlarımın yanında olmak isterdim. Yeniden askere tabi ki gitmek isterim. Ben hastane sürecinde hep keşke yaralanmasaydık, arkadaşlarımın yanında olsaydım onlar şuan Kuzey Irak'talar. Onlara da buradan selam gönderiyorum. Allah yardımcıları olsun. Keşke yaralanmasaydım onların yanında cephede olsaydık. Bir çok yerde Çukurca'da, El Bab'da Afrin'de bir çok şey yaşadım. Ama Allah Afrin'de bana gaziliği nasip etti. Şunu söylemek istiyorum cepheye tekrardan koşmak isterim. Elimden geldiğince arkadaşlarımla birlikte bulunmak isterim."

“Protezimin Beşiktaş logolu olması beni çok mutlu etti”

Küçüklüğünden beri ailece Beşiktaş taraftarı olduğunu anlatan Gazi Zeki Didinmez protezinin Beşiktaş logolu olmasının kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti. Didinmez, “Bilkent'te hastanede yatarken doktorlarla görüşmemiz oldu. Çocukluğumdan beri ailece Beşiktaşlıyız. Biz böyle bir şey düşündük, onlar da yapabiliriz dediler. Bunu da benim için yaptılar tüm doktorlarımıza teşekkür ederim. Beşiktaş Kulübü bu protezi biliyor. Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman benimle görüştü. Tüm futbolcularımızın imzası bulunan forma gönderildi. Buradan da Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman'a yönetimine teşekkür ediyorum. Protezimin taraftarı olduğum Beşiktaş logolu olmasından dolayı da mutluyum. Beşiktaş ve Nevşehirspor sevdası benim yüreğimdedir” dedi.

“Benim hakkım tüm Türkiye'ye helal olsun”

Afrin Gazisi Zeki Didinmez geçirmiş olduğu zorlu süreç içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bakanların kendisini hiç yalnız bırakmadığını ifade ederek, "Geçirmiş olduğum zorlu süreçte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bakanlarımız herkes yanımızda oldu. Cumhurbaşkanımızın Nevşehir ziyaretinde de görüştüğümüzde bana şu cümleyi kullandı. Gazilik büyük bir şeref, inşallah bizlere de şefaat edersin dedi.

Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Ben bir çatışmada vatan için bayrağa rengini veren bir kardeşleri olarak herkese hakkımı helal ediyorum. Vatan için sol bacağımı verdim. Gerekirse seve seve de canımı vermeye hazırım. Burada bir Nevşehir'in gazisi olarak, Nevşehir'in evladı olarak seve seve canımı vermeye yeniden cepheye gitmeye de hazırım. Tüm Türkiye'ye ve Nevşehir'e benim hakkım helal olsun” şeklinde konuştu.

Coşkun Sağlamdin



