Afrin'de 10 terörist etkisiz hale getirildi

MSB:"Afrin'de PKK / YPG terör örgütünün 09 Haziran 2019'da Tel Rıfat'tan gerçekleştirdiği saldırı sonrası bölgede yerleri tespit edilen teröristlerin, ağır silahlarla yoğun şekilde atış altına alındığı; bu atışlar sonucu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirildiği ve şehit olan kahraman silah arkadaşımız ile yaralılarımızın kanının yerde bırakılmadığı bildirilmişti. Bölgede, 09 Haziran 2019 günü, ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınan saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden 10'unun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Bölgedeki terörle mücadelemiz son terörist de etkisiz hale getirilene kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."