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Afrin'de 42 kişi eyp patlaması sonucunda hayatını kaybetti

Afrin'de 42 kişi eyp patlaması sonucunda hayatını kaybetti
Afrin'de 42 kişi eyp patlaması sonucunda hayatını kaybetti

Hatay Valiliği, Suriye’nin Afrin kentinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 42 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

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Hatay Valiliğinden yapılan açıklama şöyle;

“Bugün gerçekleşen saat 15.40 sıralarında afrin merkez eski Afrin Mahallesi'nde bulunan pazar yerinde meydana gelen mazot yüklü kamyona yerleştirilen parça ve basınç etkili el yapımı patlayıcının infilak etmesi neticesinde ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk olmak üzere 42 şahıs hayatını kaybetmiş olup 30 şahıs ise çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Patlamanın da etkisiyle olay yerinde meydana gelen yangın söndürülmüş olup patlayan aracı olay yerine getirilen şüpheli şahıs emniyet birimlerimiz tarafından yakalanmıştır. Yaralıların tedavisi Afrin ve Hatay'daki hastanelerde devam etmektedir.”

Adem Karagöz

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