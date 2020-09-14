Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 11 ölü, 40 yaralı

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde, çarşı girişindeki Kawa Kavşağı'nın yakınlarında bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlenmişti. Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 7, yaralıların sayısının ise 40 olduğu aktarılmıştı. Yetkililer, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı. Savunma ekipleri, patlama sonrası bölgede soğutma, enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına başladı.

Mahmud Alhalbi

Afrin'deki bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı!

İLGİLİ HABER Afrin’deki bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı