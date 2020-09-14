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Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 11 ölü, 40 yaralı

Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 11 ölü, 40 yaralı
Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 11 ölü, 40 yaralı

Suriye’nin Afrin ilçesinde meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi.

Afrin’de bomba yüklü araç patladı: 11 ölü, 40 yaralı - Tıkla İzle

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde, çarşı girişindeki Kawa Kavşağı'nın yakınlarında bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlenmişti. Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 7, yaralıların sayısının ise 40 olduğu aktarılmıştı. Yetkililer, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı. Savunma ekipleri, patlama sonrası bölgede soğutma, enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına başladı.

Mahmud Alhalbi

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