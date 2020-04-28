İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afrin'de patlama anı

Afrin'de patlama anı
Afrin'de patlama anı

Suriye'nin Afrin ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Afrin'de patlama anı - Tıkla İzle

Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısında 11'i çocuk olmak üzere 40 kişi hayatını kaybederken 47 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bombalı araç saldırısı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken patlama sonucu çıkan yangın, çevredeki araçların tamamen yanmasına neden oldu. Araçlarında mahsur kalan bazı sivillerin yanarak hayatını kaybettiği açıklandı.

Çevredeki mağazalar ve araçların da büyük hasar gördüğü belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.