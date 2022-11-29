AFSİAD başkanından İstanbul AFSİAD'a ziyaret

Afyonkarahisar Sanayici Ve İşadamları Derneği (AFSİAD) Başkanı Kadir Sayın ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul AFSİAD derneğine nezaket ziyaretinde bulundu. Üretim ve istihdam konuları başta olmak üzere ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınması için yapılacak çalışmalar ve projelerin ele alındığı ziyarette iş birliği içerisinde hareket etme ve dayanışma vurgusu yapıldı. İstanbul AFSİAD Başkanı Hüseyin Çelik ziyaretleri için başkan Sayın ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti. Ziyaret programı karşılıklı hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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