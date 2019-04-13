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Afşin'de şarbon paniği

Afşin'de şarbon paniği
Afşin'de şarbon paniği

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Çobanbeyli Mahallesi’nde iki büyükbaş hayvan telef oldu. Şarbon şüphesi üzerine mahalle karantina altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İsmail ve Ali K. adlı çiftçilere ait inekler belirli aralıklarla öldü. İneklerin ölmesi sonucu şarbon ihtimaline karşı Kahramanmaraş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Afşin Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tedbir alındı.

Ayrıca, iki şahsın da elinde yaraların çıkması nedeniyle hastaneye gittiği, yapılan kontrolünde şarbon belirtilerinin görülmesi nedeniyle İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından İlçe Tarım Müdürlüğüne bilgi verildiği ve şahsın yediği etten örnekleri alınarak tahlil amaçlı Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildiği, yapılan tahlil sonucunda ette şarbon olduğunun tespit edildiği öğrenildi. Tarım Müdürlüğünce yaklaşık bin 500 hayvanın bulunduğu mahallede hayvan giriş ve çıkışının yasaklandığı bildirildi. 

Fethullah Arslantaş

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