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Afşin'den Elbistan'a paraşütle uçtu

Afşin'den Elbistan'a paraşütle uçtu
Afşin'den Elbistan'a paraşütle uçtu

Kahramanmaraş’ta 16 yaşındaki paraşütçü, Afşin ilçesinden Elbistan ilçesine bir buçuk saatte uçtu.

Türkiye'nin en genç yamaç paraşütçü akrobasi pilotu Harun Karateke (16), Elbistan Yamaç Paraşütü Kulübü ve Doğa Sporları Derneğinin daveti üzerine Kahramanmaraş'a geldi. Afşin ilçesindeki Atlat Tepesi'nden paraşütüyle havalanan genç sporcu, havada yaklaşık 40 kilometre süzüldükten sonra Elbistan ilçesi Pınarbaşı Mesire Alanı'na iniş yaptı. 

Yaklaşık bir buçuk saat boyunca Elbistan ile Afşin arası paraşütüyle yolculuk yapma imkanı bulan genç sporcu, gökyüzü yolculuğunu beğendiğini ve doğasına hayran kaldığını ifade etti. Genç sporcu Karateke, Kahramanmaraş'ın yamaç paraşütüne uygun doğasının olduğunu ifade etti.

Murat Sürücü

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