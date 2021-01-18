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Afyon Sandıklı'da yılkı atlarının doğa ile mücadelesi görüntülendi

Afyon Sandıklı'da yılkı atlarının doğa ile mücadelesi görüntülendi
Afyon Sandıklı'da yılkı atlarının doğa ile mücadelesi görüntülendi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bulunan yılkı atlarının doğa ile zorlu mücadelesi ve yiyecek arayışı görüntülendi.

Afyonkarahisar'ın Kumalar Dağı ve Akdağ'da yüksek kesimlerindeki ormanlık alanda yaşayan yılkı atları, guruplar halinde gezerek yiyecek aradılar. Geçtiğimiz günlerde bu duruma kayıtsız kalmayan Sandıklı Kaymakamlığı ve belediye ekipleri dağların değişik kesimlerine yem desteğinde bulundu.

Yüksek kesimlerde özellikle kış ayları yaban hayatı için çetin geçiyor. Ormanın iç kesimlerinde ve dağların yüksek alanlarında yaşam alanı bulan ve sayıları tam olarak bilinmeyen yılkı atları, 20-25'lik gruplar halinde karla kaplanan bölgelerde yiyecek savaşı veriyor.

Sürüler halinde dolaşan atlar, beyaz örtü ve ağaçlar arasında bölgeye ayrı bir güzellik katarken bölgeden ayrılırken de tek sıra halinde ilerleyişi eşsiz görsel güzellikler sunuyor.
Havalar ısındıkça ormanların yüksek kesimlerinde bulunan yılkı grupları, kışın aç kalınca ovalara, tarım arazilerine inebiliyor.

Ali Bayar
 

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