Afyon Zorlu Enerji aboneleri faturalarını N Kolay noktalarından ücretsiz ödeyebilecek

Zorlu Enerji, çatısı altında bulunan Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinde elektrik perakende satış faaliyetlerini üstlenerek, müşterilerine sunduğu hizmetleri geliştirmeye devam ediyor. Afyon Merkez'de ikamet eden Zorlu Enerji aboneleri, fatura ödemelerini daha kolay gerçekleştirebilmek adına artık N Kolay şubelerinden yararlanabileceği açıklandı.

Ayrıca; Afyon Merkez'de bulunan 4 farklı N Kolay şubesinden faydalanabilecek Zorlu Enerji aboneleri böylece fatura ödemelerini daha kaliteli ve kolay hale getirebilecek. Aboneler; N Kolay ödeme noktalarından yapacakları işlemlerde masraf ya da komisyon ödemeksizin işlemlerini gerçekleştirebilecek. N Kolay şubelerinde kredi kartıyla fatura ödeme imkanı da sunulurken aboneler arzu ederlerse anlaşmalı bankalardan otomatik ödeme talimatı vererek internet veya telefon bankacılığı ve ATM üzerinden ücretsiz bir şekilde fatura ödemelerini gerçekleştirebilecek.