Afyon'da kar yağışı ve soğuk pazarcı esnafına zor anlar yaşattı

Olumsuz hava koşulları kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve soğuk havadan etkilenen Şuhutlu pazarcı esnafı İbrahim Topal, soğuk hava ve olumsuz hava koşullarına rağmen ekmek paraları için tezgah açmaya mecbur olduklarını ifade etti.

Topal, "Şuhut'ta kış aylarının gelmesi ile birlikte sobamızı yakmış bulunmaktayım. Zor şartlar altında çalışıyoruz Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Hava soğuk Allah'ım herkesin işini gücünü rast getirsin" dedi.

Pazar esnafı Ali Öz ise kışın çalışma şartlarının zor olduğundan dert yakınarak, "Hava çok soğuk kar yağışlı pazar esnafı çok etkilendi satışlar düştü. Böyle sıcak da durup ısınmak için ateş yakıyoruz" diye konuştu.

Recep Dikici

