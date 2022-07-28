Afyonkarahisar polisinden yılın en büyük uyuşturucu operasyonu

Olay, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Karahisar Köprülü kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, biri arazi aracı olmak üzere iki aracın öncü artçı şeklinde ilerlediğini tespit eden İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri araçları takibe aldı. Gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra araçları durduran polis ekipleri ardından arama yaptı. Eğitimli narkotik köpeklerin de kullandığı aramada arazi aracının stepne lastiğine köpeğin tepki vermesi üzerine lastik yerinden söküldü. Ardından havası alınan lastik polis tarafından levyeyle janttan söküldü. Sökülen lastiğin içinde ekipler toplam ağırlığı 13 kilogram olan metanfetamin isimli uyuşturucu ele geçirdi.

Olayla ilgili 2'si yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı

Olayın ardından araçlarda bulunan 2'si yabancı uyruklu B.Seıdıshırvanı (37), H .Mahmoudıgonbadı (33) ile Türk vatandaşı Z.A. (21) ve İ.A. (41) isimli şahıslar gözaltına alındı. ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçlamasıyla gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, gerçekleştirilen operasyon ise anbean polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin tepki vermesi üzerine aracın stepne lastiğinin sökülüp ardından uyuşturucunun ele geçirilmesi yer alıyor.

Gökten Ceylan

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