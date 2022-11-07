Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'dan AFSİAD'a ziyaret

İstanbul'da bulunan Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İstanbul AFSİAD'ı da ziyaret etti. Ziyaretleri için Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve eşi Dr. B. Selim Yiğitbaşı'na teşekkür eden İstanbul AFSİAD Başkanı Hüseyin Çelik, dernek çalışmaları hakkında da bilgi verdi. İstanbul Afyonkarahisarlı Sanayici ve İşadamları Derneği olarak şehrin istihdam ve üretimine katkı sunmak istediklerini ve bir dizi çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Çelik Afyonkarahisar'ın gelişmesi için üzerlerine düşeni her zaman yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

İstanbul AFSİAD Başkanı Hüseyin Çelik'e misafirperverlikleri için teşekkür eden Vali Yiğitbaşı, Başkan Çelik ve yönetimini tebrik etti. Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'da yapılan ve yapılmakta olan projelerle ilgili olarak, "Valilik olarak şehrimize değer katacak her türlü çalışmaya destek vereceğiz" dedi.

Ziyaret esnasında İstanbul AFSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte önceki dönem Dernek Başkanları Mustafa Mühsürler, Kamil Ay, Metin Balıbey, Okan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Koçak, Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk ve TAP Kurucu Başkanı Seçkin KÖSE de hazır bulundular.

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