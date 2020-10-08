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Afyonkarahisar'a sağanak yağış uyarısı!

Afyonkarahisar'a sağanak yağış uyarısı!
Afyonkarahisar'a sağanak yağış uyarısı!

Afyonkarahisar Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren Afyonkarahisar ve çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Afyonkarahisar Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkileri hava tahminleriyle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Afyonkarahisar ve çevresinde gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların uyarıldığı açıklamada: “Öğleden sonra yağışın etkisi altına giriyoruz ama asıl yağışlarımız akşam saatlerinde itibaren başlayacak. Afyonkarahisar ve çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekliyoruz. Vatandaşları da dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz. Yağış öncesi kuvvetli rüzgâr ve yağış esnasında kuvvetli rüzgâr afifte dolu riskimiz var ancak gece saatlerinde kuvvetli yağış beklentisi içerisindeyiz” ifadelerine yer verildi.

Mevlüt Tınas

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