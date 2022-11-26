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Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü
Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu'nun şehadet haberi ailesine verildi.

 

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu, Irak'ın kuzeyinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düştü. Şehidin şehadet haberini ailesine Başmakçı Kaymakamı Burak Yaylacı, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Personeli Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı verdi. Şehidin evinin önüne Türk bayrağı asıldı.

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