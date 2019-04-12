Afyonkarahisar'da 2 kız kardeş evde ölü bulundu

Olay, Dinar ilçesi Çayırözü köyünde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. (20) ile kız kardeşi H.Ş. (16) evlerinde tabanca ile vurulmuş halde bulundu. İki kız kardeşi cuma namazından eve dönen ağabeyleri buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından kız kardeşlerin cesedi morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından köyün çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili kızların babası ve erkek kardeşleri gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.