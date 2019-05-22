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Afyonkarahisar'da arazi kavgası; 2 ölü

Afyonkarahisar'da arazi kavgası; 2 ölü
Afyonkarahisar'da arazi kavgası; 2 ölü

Afyonkarahisar’da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kardeş tüfekle vurularak öldürüldü.

Alınan bilgilere göre olay, Afyonkarahisar merkeze bağlı Salar Kasabasında akşam saatlerinde yaşandı. Ekimlerin yapıldığı alanda çalışan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada M.D. ve A.D., Mustafa ve Servet Sağlam'a tüfekle ateş ederek ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralılara müdahale etti. Ağır yaralanan iki kardeş, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen iki kardeş de kurtarılamadı. Olaya karışan şüpheliler M.D. ve A.D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.  

Mevlüt Tınas
 

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