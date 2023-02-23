Afyonkarahisar'da bir apartmanda yangın çıktı, 3 kişi dumandan etkilendi

Afyonkarahisar kent merkezi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında dün gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangınla birlikte kısa sürede Apartmanı saran yoğun dumanı fark eden bir kişinin ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen A.G, S.G, D.S sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayati Kanat



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