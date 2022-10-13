Afyonkarahisar'da bir garip hırsızlık olayı meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde bir dönerciden 1 koli ayran çalan hırsız, aynı şekilde bir telefoncudan da 4 bin lira değerinde bir telefon çaldı. Güvenlik kameralarına yakalanan hırsız, ilk olarak telefoncuya ödeme yapmak için geldiğini belirterek bozuk 1'er TL'lik paralar ile 160 liralık ödeme yaptı. Telefoncunun paraları saydığı esnada cihaz bakmak istediğini söyleyerek 2 telefonu inceleyen hırsız, iş yerinin başka müşterilerle dolmasıyla birlikte el çabukluğu yöntemiyle telefonun birini cebine atıp kayıplara karıştı. Ödemeyi kardeşinin ismini vererek yapan ve telefon numarasını da bırakan hırsızı güvenlik kameralarından tespit eden iş yeri sahibi, şimdi telefonla aradığı hırsızın telefonlarını açmadığını söyledi.

Hayati Kanat







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