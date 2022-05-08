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Afyonkarahisar'da boş ev yangını

Afyonkarahisar'da boş ev yangını
Afyonkarahisar'da boş ev yangını

Afyonkarahisar'da boş bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Afyonkarahisar’da boş ev yangını - Tıkla İzle

Olay, Afyonkarahisar merkezdeki Fakıpaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten ötürü, boş ahşap evin üst katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede evin çatı kısmını sardı. Çevrede yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık personeli sevk edildi. Evin ahşap olmasından dolayı yangın hızla büyürken, itfaiye ekipleri yaklaşık 8 itfaiye aracıyla müdahale etti. Yangında kullanılamaz hale gelen ahşap evde ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler ise yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Mevlüt Tınas
 

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