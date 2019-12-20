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Afyonkarahisar'da çuval içinde ceset bulundu

Afyonkarahisar'da çuval içinde ceset bulundu
Afyonkarahisar'da çuval içinde ceset bulundu

Afyonkarahisar'da bir evde çuval içinde çürümüş erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Milli Birlik Caddesi üzerinde bir evden kötü kokular gelmesi üzerine komşular tarafından ev sahibine haber verildi. Ev sahibi Abdullah G. yedek anahtarla girdiği tek odalı evde çuval içinde bir ceset olduğunu gördü. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, evde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlenirken şahsın yabancı uyruklu olduğu değerlendiriliyor.

Ceset otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis şahsın kimliğini belirlemek ve olayın faillerini bulmak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Mevlüt Tınas
 

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