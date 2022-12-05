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Afyonkarahisar'da depoda çıkan yangın korkuttu

Afyonkarahisar'da depoda çıkan yangın korkuttu
Afyonkarahisar'da depoda çıkan yangın korkuttu

Afyonkarahisar’da bir köyde bulanan depoda çıkan ve maddi hasara yol açan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Şuhut ilçesine bağlı Bademli köyünde A.K'ye ait depo olarak kullanılan ahırda çıkan yangın köy sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Gece saat 23.30 sularında çıkan yangını fark eden söz sakinleri itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbarı alan ekipler olay yerine gelerek yangını 2 saat süre içerisinde söndürdü. Yangının ardından depo olarak kullanılan ahırda maddi hasar meydana geldi. Depo olarak adlandırılan ahırda çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Hayati Kanat

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