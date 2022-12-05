Afyonkarahisar'da depoda çıkan yangın korkuttu

Şuhut ilçesine bağlı Bademli köyünde A.K'ye ait depo olarak kullanılan ahırda çıkan yangın köy sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Gece saat 23.30 sularında çıkan yangını fark eden söz sakinleri itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbarı alan ekipler olay yerine gelerek yangını 2 saat süre içerisinde söndürdü. Yangının ardından depo olarak kullanılan ahırda maddi hasar meydana geldi. Depo olarak adlandırılan ahırda çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Hayati Kanat

İLGİLİ HABER Hastanede çıkan yangın korkuttu: 8 hasta dumandan etkilendi

İLGİLİ HABER Pendik’te metruk binada korkutan yangın

İLGİLİ HABER Müstakil evde çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.