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Afyonkarahisar'da eğitime kar tatili | Afyon'da 26 Aralık okullar tatil mi?

Afyonkarahisar'da eğitime kar tatili | Afyon'da 26 Aralık okullar tatil mi?
Afyonkarahisar'da eğitime kar tatili | Afyon'da 26 Aralık okullar tatil mi?

Afyonkarahisar’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Afyonkarahisar'da kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacağı değerlendirilen yoğun buzlanma nedeniyle yarın(Çarşamba günü) Dinar Başmakçı Dazkırı ve Evciler ilçelerimizin haricindeki tüm ilçelerimiz ile il merkezinde eğitime bir gün ara verilmiştir” dedi.

Açıklamada ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamilelerinde bir gün idari izinli sayılacağı bildirildi.
Ayrıcı Afyon Kocatepe Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler birimi tarafından eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Hayati Kanat
 

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