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Afyonkarahisar'da feci kaza; 1 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'da feci kaza; 1 ölü, 1 yaralı
Afyonkarahisar'da feci kaza; 1 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar-İzmir karayolunda kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu akaryakıt istasyonunun tabelasına çarparak kaza yaptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-İzmir karayolunun 35. kilometresinde Güney beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özkan K.'nın kullandığı 37 ABR 884 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan akaryakıt istasyonunun fiyat levhasına çarptı.

Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan Tahir Aydın (36) olay yerinde hayatını kaybederken araç sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Hayati Kanat
 

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