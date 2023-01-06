Afyonkarahisar'da feci kaza anbean güvenlik kameralarına yansıdı

Olay, Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y, (45) idaresindeki 03 RD 035 plakalı otomobil, geçtiğimiz 30 Aralık 2022'de Ahmet Aksoy'un (67) kullandığı patpatla çarpıştı. Kazada tarım aracı sürücüsü ile otomobilde bulunan A.T, (43) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla üniversite hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan patpat sürücüsü Aksoy'un, 6 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini dün kaybederek yaşamını yitirdiği bildirildi.

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