Afyonkarahisar'da kaza 1 öldü, 3 yaralı

Kaza, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T, (43) idaresindeki 03 ABE 402 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Uşak kara yolu Düzağaç beldesi yakınlarında elektrik direğine çarparak devrildi. Kazada, otomobilde bulunan R.B, (55) yaşamını yitirdi, sürücü M.T. ile araçtaki M.B. (21) ve Y.H.B. (10) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından R.B'nin cesedi ise morga götürüldü.

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