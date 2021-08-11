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Afyonkarahisar'da koca dehşeti! 4 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da koca dehşeti! 4 kişi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da koca dehşeti! 4 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da boşanma aşamasında kocanın silahlı saldırısında eşi, kayınvalidesi ve kayınpederi hayatını kaybetti. 3 kişiyi öldüren şahıs aynı tabancayla intihar etti.

Afyonkarahisar’da koca dehşeti! 4 kişi hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Olay, kent merkezi Örnekevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, boşanma aşamasındaki şahıs, konuşmak üzere şehir dışından kayınpederinin evine geldi.

Bu sırada sokak ortasında yaşanan tartışmada öfkeli koca tabancası ile bisikletiyle ilerlemeye çalışan kayınpederini kafasından vurduktan sonra çocukları ve eşinin olduğu 4 katlı binanın ikinci katına giderek burada da silahını ateşledi.

Öfkeli kocanın tabancasından çıkan kurşunlar kayınvalide ve eşine isabet etti. Şahıs evden çıktıktan sonra olay yerinden yaklaşık 100 metre ileride tabancasını çenesine dayayarak intihar etti. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ambulansı sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kayınpeder ile cinayet zanlısı şahsın öldüğünü belirlerken, ambulans ile hastaneye kaldırılan kayınvalide ve eşi de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgede polis tarafından başlatılan inceleme çalışması sürüyor.

Gökten Ceylan
 

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