İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Afyonkarahisar'da orman yangını

Afyonkarahisar'da orman yangını
Afyonkarahisar'da orman yangını

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Kemekraya köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.

Afyonkarahisar’da orman yangını - Tıkla İzle

Bolvadin ilçesi Kemekraya köyü Sivritepe mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören köylüler durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri kürekle yangına ilk müdahaleyi yaparken bölgeye orman işletme şefliğinden ekipler ve çevre belediyelerden itfaiye araçları sevk edildi. Yangının çıktığı bölgedeki çam ağaçlarını köy halkının kendi imkanlarıyla yıllar önce diktiği belirtilirken çok sayıda çam fidanı yangından zarar gördü. Büyük çaba sonrası yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangına ekiplerle birlikte destek veren ve ekiplere zehirlenmeye karşı ayran ikram eden köy halkı, köyün en yüksek tepesine bundan 10-15 yıl önce bu ağaçları hep birlikte diktiklerini belirterek adeta ciğerlerinin yangını belirttiler. Yangına ilişkin jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Fadime Yıldız - Onur Dal
 

İLGİLİ HABER
Tunceli Valiliğinden orman yangını açıklaması Tunceli Valiliği'nden orman yangını açıklaması

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.