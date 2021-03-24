Afyonkarahisar'da servis otobüsü devrildi: 10 yaralı

Olay, kent merkezi Kadayıfçıoğlu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir firmaya ait çalışanları taşıyan Ahmet Toktaş idaresindeki 03 S 0193 plakalı servis otobüsü, Kadayıfçıoğlu kavşağına geldiği esnada buzlanmadan dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje devrildi. Kazanın ardından polis ve 112 acil servisine haber verildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri yol güvenliğini alarak yaralılara müdahale etti.

Kazada, sürücü ile araçtaki 9 yolcu yaralandı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan servis otobüsünün devrilmesi sırasında yolda seyir halinde bulunan hafif ticari araç ile otomobilin de bariyerlere çarpması sonucu maddi hasar oluştu.

Hayati Kanat