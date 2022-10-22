İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 4 yaralı

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 4 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası: 4 yaralı

Afyonkarahisar'da tırın dorsesinde kamyonetin çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunun 34. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim C. idaresindeki 03 ACV 557 plakalı kamyonet, Erdoğan Ç'nin kullandığı 34 DPH 605 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, kamyonet sürücüsü İbrahim C. ile araçtaki Halil Can C, Adem B. ile İbrahim S. yaralandı. Ambulansla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Halil Can C. ile İbrahim S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.