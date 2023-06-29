Afyonkarahisar'da yolcu minibüsü devrildi: 7 yaralı

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Karabedir köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. yönetimindeki 03 PF 235 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki şarampole devrildi.

İçerisinde 17 kişinin bulunduğu minibüste 7 kişi yaralanırken, çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda 112 Acil servis ve jandarma ekibi sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 7 kişiyi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.



Gizem İde



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