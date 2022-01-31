Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralandı

Olay, Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçesi Afyonkarahisar- Antalya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Konaç (29) idaresindeki 31 ARD 05 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanmanın olduğu Güney beldesi Çalışlar mevkisinde devrildi. Kazada otobüste bulunan Aslı Karul (22), İsmail Baran (32), Sabahat Kurt (57), Suriye uyruklu Nede (24) ve Muhammet Kasım (24) ile Beşir Menefihi (23) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

Kazanın, otobüs şoförünün önündeki kamyona çarpmamak için manevra yaptığı sırada meydana geldiği öne sürüldü.

Mevlüt Tınas

