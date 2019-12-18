Afyonkarahisar'daki otobüs kazasında yaralananların isimleri belli oldu

Kaza sonucu çimento yüklü kamyon yolun sağ tarafında bulunan bariyerleri aşarak tarlaya yuvarlandı. Kamyon şoförü Ali ACAR(29) kazayı herhangi bir yara almadan atlatırken, otobüste bulunan toplam 26 yolcu 3 personelden 9 hafif yaralı 1 ağır yaralı olmak üzere toplam 10 yolcu yaralandı.

Kazada ağır yaralanan otobüs muavini olan Ömer Aktaş, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı yolcuların kimlikleri tespit edilmiş olup,

Hatun Ünal (60),Eşref Ayremir(19), Şerafettin Işık(39), Çınar Işık(5), Gökhan Karadayı(32), Sezai Çiloğlu(40) isimli yolcuların hayati tehlikesi olmayıp Sandıklı Devlet Hastanesine, diğer yaralılardan Gizem Geldioğlu(18), Özlem Ertuğrul(22), Gülhanım Ertuğrul(23) Dinar Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup hayati tehlikeleri bulunmayacak şekilde yaralanmışlardır. Yaralıların tedavileri devam etmektedir.



Ali Bayar