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Afyonkarahisar'daki vahşette flaş gelişme

Afyonkarahisar'daki vahşette flaş gelişme
Afyonkarahisar'daki vahşette flaş gelişme

Afyonkarahisar’da 2 kişinin silahla vurulduktan sonra otomobil içerisinde yakılması olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ile ölenler arasında miras anlaşmazlığı olduğu öne sürülürken, ayrıca şahısların benzin dökülerek yakılan araç içerisinde cesetlerinin çevresinde 9 boş mermi bulundu.

Afyonkarahisar’daki vahşette flaş gelişme - Tıkla İzle

Olay, Bolvadin ilçesi Özburun beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede bir otomobil yanmış halde olduğunu gören çevre sakinleri durumu jandarmayı bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine geldiklerinde dehşete düşüren bir manzara ile karşılaştı. Yanan otomobilin içerisinde iki kişinin cansız bedeni ile karşılaşan ekipler ardından çevrede geniş çaplı bir inceleme başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri yaptıkları incelemede ardından cesetlerin silahla vurulduktan sonra araçla birlikte yakıldığını tespit etti. Yapılan çalışmada ölen şahısların Ramazan T. ve Gürsel C. isimli şahıslar olduğu belirlendi. Ekiplerin yaptıkları incelemenin ardından şahısların cenazeleri otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Gökten Ceylan

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