Afyonkarahisar'ın küçük saklı cenneti ‘İnli Balıklı Gölü'

Çay ilçesine bağlı İnli köyündeki Selevir Barajı'ndan getirilen sular ile 2002'de oluşturulan 5 bin metrekarelik yapay gölet, manzarası ile görenleri hayran bırakıyor.

Afyonkarahisar kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta olan ve etrafı söğüt ağaçları ile donatılarak adeta bozkırın ortasında küçük bir ormana dönüştürülen İnli Balıklı Gölü, yürüyüş yollarıyla da vatandaşların spor yapmasına imkan sağlıyor.

Göl içerisinde en büyüğü 10 kilogram olan avlanması yasak aynalı sazanlar ziyaretçiler tarafından ekmek ve yem ile besleniyor. Eşsiz doğası ile gölet İHA kameramanları tarafından drone ile havadan görüntülenirken, manzara adeta görenleri mest etti. Göldeki balıkların da beslenmek için su yüzüne çıktığı anlar görenleri hayran bıraktı.

“Evlilik tekliflerini burada yapıyorlar'

İnli Balıklı Gölü'nde çalışan İbrahim Çakmak, gölün 2003'ten bu yana hizmet verdiğini belirterek, “Şu anda muhtarlık bünyesinde işletilmeye devam etmektedir. Burası daha çok hayvanseverler ve doğaseverler tarafından ziyaret edilen önemli bir noktadır. Buraya hafta sonu vatandaşlar yoğun olarak gelmektedir. Yoğun ii temposundan bunalan insanlar hafta sonu aileleriyle, çocuklarıyla vakit geçirmek için buraya gelirler. Burada bizim sazanlarımız var göl içerisinde, tutulması ve yenmesi yasaktır. Sazanlarımıza yem verirler çocuklar ve aileler. Yem vererek stres atarlar. Genelde manzarası çok güzeldir ve ağaçlıklarla çevrilidir. Buraya gelin ve damatlar fotoğraf çekimine gelir. Doğum günü, nişan, evlilik teklifi gibi bu güzel yeri değerlendirirler insanlar” diye konuştu.

Onur Dal

