Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde şiddetli yağış ve dolu hayatı felç etti

Şuhut'ta akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve dolu hayatı felç etti. Kısa süre içerisinde ilçe genelini etkisi altına alan şiddetli yağış ve dolu nedeniyle ilçeye bağlı Organize Sanayi Bölgesi istikameti ve Efe Köyü giriş yolu sular altında kaldı. Bazı vatandaşlar olay yerinde mahsur kalırken itfaiye, kepçe, greyder ve AFAD ekipleri ise mahsur kalan vatandaşları kısa süre içerisinde kurtardı. Kısa bir süre şiddetli yağış dolayısıyla Şuhut Afyonkarahisar yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yoğun özverili çalışmaları sonucunda tekrar Şuhut Afyonkarahisar yolu ulaşıma açıldı. Şiddetli yağış ile beraber dolu yağışı sonrasında dolunun fındık büyüklüğünde olduğu görüldü.

Hayati Kanat

